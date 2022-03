eFootball già al capolinea? Konami registra il marchio Pro Powerful Soccer

Konami ha iniziato a pubblicare i giochi Pro Evolution Soccer nel 1995 con il nome Winning Eleven in Giappone e PES è ancora conosciuto come Winning Eleven in territorio giapponese.

Il primo gioco ufficiale Pro Evolution Soccer è stato lanciato nel 2001 in Europa. In America, tuttavia, era ancora conosciuto come Winning Eleven fino a Pro Evolution Soccer del 2008.

PES 2008 è stato lanciato su PS3, PS4, Xbox 360 e Windows e la serie ha avuto 18 giochi. In seguito il titolo si è trasformato in eFootball. Ora. però, sembra che Konami voglia cambiare il nome del gioco in Pro Powerful Soccer, stando a un marchio depositato di recente.

Originariamente il marchio è stato trovato dall'utente Reddit u/LongJonSiIver. Exputer ha poi scoperto che lo screenshot è autentico dopo aver esaminato il sito Web dell'EUIPO.

Il fallimento di eFootball 2022 di Konami potrebbe portare la società a un cambio. I numerosi bug e le modifiche ai fondamenti del franchise di Pro Evolution Soccer hanno deluso parecchio i fan, per non parlare dei problemi tecnici e delle strane animazioni. Diversi critici hanno valutato il gioco come uno dei peggiori, se non il peggiore, della serie Pro Evolution Soccer.

Fonte: Exputer.