eFootball lancio flop per il successore di PES: patch 1.0.0 e versioni mobile rinviate e rimborsi automatici

A quanto pare, il lancio di eFootball sta diventando sempre più problematico con Konami che ha da poco annunciato che la patch 1.0.0 e le versioni mobile del gioco sono state rinviate.

Oggi, 5 novembre, arriverà l'aggiornamento 0.9.1 ma, come già detto in precedenza, i fan non devono aspettarsi cambiamenti radicali.

Ora, attraverso l'account Twitter ufficiale di eFootball apprendiamo dei recenti rinvii.

In un primo post leggiamo: "un importante aggiornamento dal team di sviluppo. Vorremmo informare i nostri giocatori che l'aggiornamento alla versione 1.0.0 previsto per l'11 novembre è stato rinviato alla primavera del 2022. Inoltre, annunciamo la cancellazione e i rimborsi automatici dei preordini di eFootball 2022 Premium Player Pack, che includeva oggetti che possono essere utilizzati nel gioco solo dopo l'aggiornamento della versione 1.0.0".

"Stiamo lavorando il più duramente possibile per offrire un'esperienza che i nostri giocatori si aspettano e meritano entro la primavera del 2022. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi ringraziamo per la vostra continua pazienza".

In un successivo post, arriva l'annuncio del rinvio delle versioni mobile: "abbiamo deciso di rinviare l'uscita di eFootball 2022 su dispositivi mobile, prevista per questo autunno, alla primavera del 2022. Ci scusiamo per l'inconveniente e condivideremo ulteriori aggiornamenti in futuro".

Che ne pensate?

Fonte: Twitter 1 - Twitter 2.