Eiyuden Chronicle: Rising tra combattimento, esplorazione e nuovi dettagli in un video gameplay

Mesi dopo l'annuncio che sarebbe arrivato su Nintendo Switch, Eiyuden Chronicle: Rising di Natsume Atari ha ricevuto 28 minuti di gioco per gentile concessione di IGN. Il manager della community del marchio 505 Games Steven Takowsky mostra le varie funzionalità.

Il gioco di ruolo d'azione a scorrimento laterale si concentra su tre personaggi, JB, Isha e Garoo, che diventeranno i compagni del giocatore in Eiyuden Chronicle. Partendo dalla città, che ha diverse strutture come una locanda che fornisce aumenti temporanei delle statistiche, il trio si avventura verso i Runebarrows per una ricerca. Viene controllato un solo personaggio alla volta, ma gli altri possono essere cambiati e usati per fare attacchi a catena.

"Eiyuden Chronicle: Rising è un GDR d'azione ambientato nello stesso mondo di Eiyuden Chronicle e in cui dovrai costruire una città. Intreccia le storie precedenti alla guerra di vari personaggi che diventeranno i tuoi compagni in Eiyuden Chronicle. Il gioco introduce alcuni dei personaggi di Eiyuden Chronicle in una storia originale con un'azione emozionante e degli appassionanti elementi di costruzione della città" si legge nella descrizione del gioco.

Eiyuden Chronicle: Rising è in sviluppo per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC insieme al già citato Switch, ma per adesso non c'è ancora una data di uscita precisa.

Fonte: Gematsu