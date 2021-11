Elden Ring, 15 minuti di gameplay verranno svelati, ecco data e ora

L'account Twitter ufficiale di Elden Ring ha rivelato che una trasmissione programmata rivelerà 15 minuti di gioco. Si tratta di un'ottima occasione per tutti i fan che non vedono l'ora di dare uno sguardo più da vicino al gioco, dato che FromSoftware in questo periodo ha condiviso solo immagini e brevi trailer. La cosa importante è che i giocatori non dovranno aspettare molto per questa diretta.

La trasmissione avrà infatti luogo il 4 novembre 2021 alle 15:00, ovvero domani, e si terrà su YouTube e Twitch. Ulteriori informazioni su ciò che verrà rivelato non sono state divulgate. Entrambe le trasmissioni si terranno attraverso i canali ufficiali Bandai Namco.

La trasmissione del gameplay di Elden Ring si terrà prima del test programmato. Dal 12 al 15 novembre 2021 i giocatori avranno l'opportunità di provare il gioco. La registrazione per il test è terminata il 1° novembre 2021 e le applicazioni includevano la compilazione di un modulo che chiedeva ai potenziali giocatori a quali giochi FromSoftware avevano giocato in passato.

Join us for a 15-minute glimpse of #ELDENRING gameplay on November 4th at 3 PM CET/7 AM PDT



Youtube: https://t.co/yNnvFmV3ky

Twitch: https://t.co/jFFOwDSEfr — ELDEN RING (@ELDENRING) November 3, 2021

Rimanete sintonizzati con noi per sapere tutti i dettagli che verranno divulgati dalla diretta.

Fonte: Push Square