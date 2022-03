Elden Ring ha 5 consigli targati PETA per salvare gli animali nel gioco

Elden Ring è uno dei giochi più in voga in assoluto al mondo in questo momento, e questo è qualcosa che non è sfuggito all'attenzione di PETA. Nel tentativo di attirare un po' di attenzione, il gruppo per i diritti degli animali ha pubblicato un nuovo video incentrato sul gioco e sui modi in cui i giocatori possono essere rispettosi nei confronti dei suoi abitanti animali.

Il video presenta un elenco di cinque diverse cose che i giocatori possono scegliere di fare nel gioco, incluse cose come "convincere i mercenari a non sfruttare i cavalli" che apparentemente consiste nel buttarli giù dai loro destrieri. Il gruppo incoraggia anche i giocatori a "osservare la fauna selvatica da una distanza sicura e rispettosa". Ecco i punti principali:

Porta a spasso i cani a fare una passeggiata intorno al lago

Convinci i mercenari a non sfruttare i cavalli

Osserva la fauna selvatica da una distanza sicura e rispettosa

Visita un santuario degli animali

Trascorri momenti di pace con animali incredibili

Rise, Tarnished, and bear witness to the amazing animals of the Lands Between!



Here are our top 5 things you should do in #ELDENRING. pic.twitter.com/ULPC8RQQDG — PETA (@peta) March 7, 2022

Già in passato PETA ha stilato una serie di vademecum per i giochi, tra cui la "guida vegana" dedicata ad Animal Crossing New Horizons.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà potete contare sulla nostra guida completa.

