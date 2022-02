Elden Ring è uscito da pochi giorni e già sta per ricevere alcune action figure dedicate

Tamashii Nations ha annunciato che le action figure di Elden Ring SH Figuarts e Figuarts Mini saranno in produzione. Tuttavia, al di fuori dell'annuncio iniziale, non sono state condivisi ulteriori dettagli su prezzo e data di uscita.

Attualmente non sono state fornite informazioni nemmeno su quali saranno i potenziali personaggi o creature di Elden Ring SH Figuarts. Detto questo, maggiori dettagli arriveranno presto tramite l'account Twitter ufficiale oltre al sito web, pertanto è solo questione di tempo.

Tamashii Nations ha prodotto action figure di personaggi di diversi franchise importanti. Nel gennaio 2022 sono state annunciate le action figure di Naruto Shippuden SH Figuarts. Ogni statuetta viene fornita con accessori e parti rimovibili unici. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet pubblicato proprio da Tamashii Nations.

Elden Ring è disponibile da qualche giorno e sembra che, secondo i dati di SteamSpy, il gioco abbia venduto oltre 10 milioni di copie su Steam, registrando così un successo incredibile.

