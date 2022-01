Elden Ring tormenterà ancora una volta i giocatori con le paludi velenose

Elden Ring è, senza dubbio, uno dei videogiochi più attesi del 2022, e uscirà tra poche settimane. Sebbene sia passato un tempo incredibilmente lungo senza molte informazioni, FromSoftware ha recentemente cambiato strategia, e ora che l'uscita è effettivamente vicina, sempre più dettagli sono stati condivisi attraverso interviste e trailer.

Di recente, FromSoftware e il regista Hidetaka Miyazaki hanno discusso di tutto, dalle armi e la classe più difficile in Elden Ring alla difficoltà e ai finali. Una delle recenti discussioni si è anche concentrata sull'amore di Miyazaki per le paludi, a differenza di molti fan di Dark Souls.

Come molti fan sanno, alcune paludi nei vari Souls sono praticamente mortali, ma Hidetaka Miyazaki semplicemente...non può farne a meno! In un'intervista ha dichiarato: "Nel momento in cui ho realizzato il gioco, ho riscoperto il mio amore per la creazione di paludi velenose", dice Miyazaki. "So come si sentono le persone, ma sai, all'improvviso mi rendo conto di essere nel bel mezzo di realizzarne una e non posso farci niente. Succede e basta". Inoltre, il director ha continuato dicendo che le paludi di Elden Ring (ce ne sono più di una) non hanno solo la tossicità e il veleno visti nei giochi precedenti. C'è anche qualcosa chiamato Scarlet Rot.

Sfortunatamente, Miyazaki non approfondisce la meccanica di questo "Scarlet Rot", ma dall'intervista si può intendere che sia molto importante. Resta da vedere come influirà sulla storia, l'ambientazione e le paludi di Elden Ring. Ricordiamo che il gioco uscirà il 25 febbraio su PC e console.

Fonte: Eurogamer