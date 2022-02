Elden Ring sarà analizzato da Digital Foundry dopo il lancio della patch del day one

Elden Ring è sempre più vicino al lancio e, essendo uno dei titoli più attesi di questo 2022, riceverà l'approfondita analisi degli specialisti di Digital Foundry.

Già, ma quando arriverà l'analisi di DF? A quanto pare, sembra che Bandai Namco abbia chiesto alla redazione britannica di attendere la patch del day one prima di procedere all'approfondimento sul gioco.

"Abbiamo ricevuto segnalazioni secondo cui "non siamo autorizzati" a mostrare le prestazioni di Elden Ring prima del lancio", si legge in un tweet di Digital Foundry.

"Non è esattamente così: ci è stato chiesto di mostrare l'analisi delle prestazioni in base alla patch del day one per mostrare il gioco come lo giocherete, il che è una richiesta ragionevole e niente di nuovo".

We've seen reports that we're 'not allowed' to show Elden Ring performance pre-launch. Not strictly true: we've been asked to show performance analysis in our content based on the day one patch to show the game as you'll play it, which is a reasonable ask and nothing new. — Digital Foundry (@digitalfoundry) February 21, 2022

Insomma, l'analisi di Digital Foundry arriverà ma bisognerà attendere il primo aggiornamento del titolo.

Elden Ring arriverà il 25 febbraio su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: Digital Foundry.