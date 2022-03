Elden Ring ha una comoda app fan made che tiene traccia delle missioni

L'esplorazione di Elden Ring sta dando molto di cui parlare. Il lavoro di Hidetaka Miyazaki ha stupito sia la stampa che i giocatori, al punto che in molti casi ha acquisito lo status di capolavoro.

Tuttavia, tenere traccia delle missioni potrebbe non essere così semplice , dal momento che sebbene sia possibile segnare punti sulla mappa, non ha un sistema in quanto tale. Shattered Ring, un'app iOS creata da Dachary Carey, afferma di offrire una soluzione a questo problema.

L'applicazione è disponibile solo nell'App Store iOS, anche se lo sviluppatore sta esplorando modi per fare un adattamento per Android, purché ci sia richiesta. Per ora, l'app costa 2,50 euro nell'App Store di Apple.

"Smetti di sfogliare enormi taccuini o di perdere tutti i tuoi appunti mentre cerchi di tenere traccia dei tuoi progressi in un gioco di ruolo", recita la descrizione ufficiale. "Salva e cerca facilmente NPC, luoghi del mondo e missioni dal tuo gioco di ruolo preferito". Oltre a indicare la posizione dei personaggi e delle missioni, è possibile filtrare le attività completate, tra le altre funzionalità aggiuntive.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: Eurogamer