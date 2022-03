Elden Ring in interessanti statistiche! Appena la metà dei giocatori PC ha battuto il primo boss

Elden Ring sta rapidamente diventando il gioco di maggior successo di FromSoftware. Ma nonostante il numero record di Senzaluce che vagano per l'Interregno, quasi la metà dei giocatori deve ancora vedersela con il primo boss.

I titoli FromSoftware sono famosi per mettere i giocatori contro avversari estremamente duri. E secondo l'elenco dei risultati di Steam Godrick l'Innestato, il primo incontro con un boss a tutti gli effetti del gioco, si sta rivelando un ostacolo significativo per i giocatori di Elden Ring su PC, con solo il 55% che ha trionfato contro di lui finora. I fan di PlayStation se la passano leggermente meglio, con il 64% che attualmente ha ottenuto la vittoria sul formidabile nemico.

Elden Ring è generalmente considerato più accessibile rispetto ai precedenti giochi dello studio come Dark Souls e Sekiro, ma offre comunque una sfida brutale, in particolare se non si conoscono le meccaniche dei Soulslike.

C'è comunque tempo prima di sconfiggere Godrick: il vasto mondo di gioco spinge anche sull'esplorazione e molti giocatori hanno magari scelto questa via prima di buttarsi a capofitto nei combattimenti.

Fonte: Tech Radar