Elden Ring ha un'enorme arena nascosta che sembra suggerire l'arrivo di DLC

Un'arena nascosta in Elden Ring potrebbe indicare futuri DLC multiplayer competitivi. Lance McDonald ha pubblicato un video in cui usa una mod per uscire dai limiti e ha trovato una grande arena inaccessibile nel gioco.

In molti pensano che questa arena sarà utilizzata per eventuali duelli multiplayer competitivi uno contro uno, qualcosa che non è attualmente disponibile in Elden Ring.

Mentre i piani per i DLC di Elden Ring, se ce ne sono, devono ancora essere annunciati, sembra molto probabile l'arrivo di un'espansione. Con la formula open world di Elden Ring, è possibile che altre aree come questa arena debbano ancora essere scoperte.

Inoltre, un "Colosseo" simile a quello scoperto esiste altrove sulla mappa. C'è una piccola quest al riguardo, ma anche dopo averla completata, l'arena non si apre.

Nelle notizie correlate, abbiamo scoperto che l'uscita nel Regno Unito di Elden Ring è stato il più grande lancio di un gioco diverso da FIFA o Call of Duty dai tempi di Red Dead Redemption 2.

Secondo i dati di vendita GSD digitali e fisici pubblicati, l'ultimo gioco di FromSoftware ha venduto più del doppio di Horizon Forbidden West e ha persino superato gli enormi lanci dell'anno scorso come Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed Valhalla.

Fonte: VGC.