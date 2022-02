Elden Ring è 'già arrivato': copie fisiche e steelbook nei negozi, occhio agli spoiler

Mancano meno di due settimane all'uscita ufficiale di Elden Ring, e sono cominciate ad arrivare le copie fisiche nei negozi. Questo significa essenzialmente due cose: Elden Ring è disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia, e il Day One potrebbe essere infranto in qualunque momento.

Chiaramente questo è uno scenario catastrofico (se vogliamo) ma pur sempre plausibile, sapendo che Elden Ring è la produzione più attesa dell'anno, dunque non sarebbe sorprendente cominciare a vedere, nei forum o su YouTube, degli spoiler. A tal proposito, se volete evitarli il più possibile, il consiglio è quello di accedere a YouTube in modalità in incognito o riservata onde evitare che il feed cominci a proporvi qualunque video su Elden Ring a raffica, o in alternativa cliccare sui tre puntini in basso a destra nelle anteprime dei video e poi selezionare "Non mi interessa", per tentare di far capire all'algoritmo di non far entrare nel vostro feed i video con le parole "Elden Ring" nei metadati (per sicurezza, l'operazione andrebbe ripetuta più volte).

Nell'immagine si vedono le copie fisiche per console e le steelbook: anche le edizioni speciali di Elden Ring potrebbero essere arrivate a destinazione, incluse le Collector's Edition. Se è arrivata la vostra copia preordinata, buon viaggio anticipato nell'Interregno, altrimenti buona attesa.

