Elden Ring, un nuovo artwork si focalizza su altre due classi, Bandito e Astrologo

Con l'uscita dell'open world di From Software a pochi giorni di distanza, lo studio continua a mostrare le varie classi iniziali di Elden Ring che potranno essere scelte dai giocatori.

Questa volta, sempre attraverso l'account Twitter ufficiale, vengono mostrate altre due classi all'interno di un bellissimo artwork. Stiamo parlando quindi del Bandito e dell'Astrologo, che vanno ad aggiungersi ai già condivisi Guerriero e Prigioniero.

Nelle descrizioni veniamo a sapere che il Bandito è un pericoloso personaggio che colpisce i punti deboli ed eccelle nel combattimento a distanza con gli archi. Per quanto riguarda l'Astrologo si legge: "Uno studioso che legge il destino nelle stelle. Erede della scuola di stregoneria scintipietra". Qui di seguito potete dare uno sguardo all'immagine.

BANDIT: A dangerous bandit who strikes for weak points. Excels at ranged combat with bows.



ASTROLOGER: A scholar who reads fate in the stars. Heir to the school of glintstone sorcery.



Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/KlpwDeVYhG — ELDEN RING (@ELDENRING) February 11, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.