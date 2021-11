Elden Ring estremamente simile a Dark Souls 3? Un video confronto molto interessante

Nella giornata di ieri Elden Ring si è mostrato in un video di circa 20 minuti che ci ha mostrato parte del vasto mondo open world. Già questo dettaglio lo rende diverso dalla serie Dark Souls, ma un fan ha notato come invece per certi versi il gioco assomigli a Dark Souls 3.

Il video dello YouTuber BonfireVN mostra i due giochi a confronto: per quanto riguarda la animazioni, molte di loro come la camminata, e parti di combattimento, assomigliano effettivamente a Dark Souls 3. Anche le mosse finali e alcuni elementi del gameplay ricordano il terzo capitolo della saga di successo.

Resta da dire che Elden Ring offrirà un mondo di gioco e meccaniche diverse dai precedenti capitoli sviluppati dallo studio. Ad esempio, saremo in grado di utilizzare una modalità stealth che ci permetterà di aggirare i nemici molto più potenti di noi, cosa che in Dark Souls e Bloodborne era praticamente impossibile da fare. Ad ogni modo vi lasciamo alla visione di questo video.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Le versioni next-gen del gioco, secondo quanto riportato da GameStop, dovrebbero avere anche le modalità Performance e Quality.