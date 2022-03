Elden Ring batte un suo stesso record, vendite ancora più sorprendenti

Abbiamo risultati ancora più precisi sulle vendite di Elden Ring, che arrivano da statistiche raccolte su SteamDB e da stime del sempre aggiornato Benji-Sales, che testimonia nuovamente gli incredibili numeri macinati dalla nuova opera di From Software.

In particolare, Elden Ring ha battuto il suo precedente record di giocatori connessi in contemporanea, arrivando al contempo alla sesta posizione dei giochi più giocati su Steam: 953.426 Senzaluce sono stati insieme allo stesso momento nelle ultime ventiquattro ore, un dato che viene definito nello stesso tweet "molto raro" - e probabilmente sintomo che i problemi su PC sono molto meno consistenti rispetto alla prima settimana di lancio.

Already signs Elden Rings legs are going to be very strong



It has set a new concurrent players peak on Steam in its second weekend at 953,426 players. It surpassed New World to become the 6th Biggest Game Ever on Steam.



This is very rare, most games peak on their first weekend pic.twitter.com/6JlSDV5JWR — Benji-Sales (@BenjiSales) March 5, 2022

Lo stesso account scrive in una risposta che, basandoci sul fatto sono state vendute già parecchie copie solo su Steam, nell'ordine dei milioni precisamente, è praticamente certo che in totale, su tutte le piattaforme, Elden Ring abbia sfondato la soglia delle 10 milioni di copie.

Per quanto ne sappiamo, Elden Ring potrebbe anche essere più vicino ai 20 milioni che ai 10, ma per esserne certi bisognerà attendere che Bandai Namco riveli numeri più precisi.