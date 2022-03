Elden Ring aveva inizialmente un bestiario? Un dataminer scopre centinaia di immagini

I giocatori continuano a scoprire affascinanti dettagli in Elden Ring, l'ultimo titolo acclamato dalla critica di FromSoftware. Al di là delle scoperte che possiamo trovare all'interno del gioco stesso, un utente ha scoperto una serie di immagini molto interessanti sui nemici mentre scavava nei file del titolo e le bestie che possiamo trovare nell'Interregno.

Queste immagini indicherebbero tra l'altro che all'inizio Elden Ring probabilmente aveva al suo interno una sorta di bestiario che è stato poi scartato nel prodotto finale.

"Scorrendo i file di gioco ho trovato alcune icone che mi hanno portato a credere che a un certo punto fosse stato pianificato un bestiario. Ci sono 128 icone che mostrano diversi NPC. Ogni NPC mostrato ha due icone, una grigia e una piena, quindi potrebbe essere un riferimento a 'trovato' o 'non trovato'", commenta l'utente Twitter JesterPatches. "Ci sono 64 icone uniche. Da soldati normali, nobili, animali, persino alcuni che non riesco nemmeno a riconoscere, ma non vedo nessun boss importante qui. I miei preferiti finora sono Caelid Dog, Caelid Crow e Pigeon", conclude nella sua pubblicazione insieme a nuove immagini scoperte.

So there are 64 unique icons. Ranging from regular soldiers, nobels, to animals, demi-humans, even Godskins and a few I don't even recognize, but I don't see any major bosses in here.



My favorites so far what I would assume are "Caelid Dog", "Caelid Crow" and the "Pigeon". pic.twitter.com/1kPKKCxMaN — JesterPatches (@JesterPatches) March 27, 2022

Naturalmente, l'implementazione di un bestiario sarebbe stata un'aggiunta interessante per avere una registrazione più chiara dei personaggi e dei nemici che incontriamo durante la nostra avventura, ma le scelte finali di FromSoftware hanno portato ad altro.

