Elden Ring 'oltre' la beta i giocatori scoprono un terrificante orso gigante, nuovi boss e molto altro!

Non soddisfatti del copioso contenuto di Elden Ring fornito dalla beta iniziata lo scorso fine settimana, i giocatori hanno trovato un modo per sfuggire ai confini della mappa della demo ed esplorare così le terre oltre la sua portata limitata, scoprendo così interessanti dettagli.

FromSoftware ha dato ad alcuni fortunati giocatori la possibilità di sperimentare una build anticipata di Elden Ring. Non si trattava dell'intero gioco, ma una fetta relativamente piccola dell'enorme mappa del mondo aperto. In varie zone, i giocatori si sono trovati felicemente a cavalcare il proprio cavallo verso un punto di riferimento in lontananza, salvo poi scoprire di non poterci arrivare in quanto davanti ci si ritrova un muro di luce. Ciò è stato fatto dagli sviluppatori proprio per delimitare la demo in uno spazio contenuto.

Ovviamente le persone ci hanno messo relativamente poco per capire come, attraverso un exploit, attraversare il muro. Anche se non c'erano nuovi oggetti da saccheggiare e alcune aree lasciavano semplicemente i giocatori in un vuoto infinito, c'era ancora molto da vedere in queste regioni. Tra questi un terrificante orso gigantesco da combattere.

I giocatori di Elden Ring hanno anche scoperto un boss mai visto prima di nome Crucible Knight Floh. Proprio come Bloodhound Knight Darriwil, che è stato incluso nelle aree legittime della demo, Floh è accessibile tramite un portale che teletrasporta il giocatore in una dimensione nota come Evergaol.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Fonte: Wccftech