Elden Ring su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X nella video analisi di Digital Foundry. L'old-gen ce la fa?

Digital Foundry ha deciso di analizzare la beta di Elden Ring su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.

In precedenza, la redazione britannica aveva analizzato la beta delle versioni PS5 e Xbox Series X/S, tuttavia i risultati sono stati abbastanza deludenti, soprattutto dal punto di vista del frame rate.

Su next-gen, Elden Ring non riesce a girare a 60 FPS solidi e su console last-gen non aspettatevi miracoli o ottimizzazioni particolari, almeno per ora.

Digital Foundry nota subito che su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X non ci sono le modalità Quality e Performance. Sulla console standard di Sony Elden Ring gira in 1080p/30 FPS, mentre su Xbox in 900p/30 FPS. Le versioni old-gen non hanno un gameplay fluido a causa del frame rate per nulla solido e questo è stato riscontrato soprattutto su Xbox One.

Su PS4 Pro il gioco utilizza il Checkerboard, il che porta la risoluzione a 1800p. Il frame rate, si aggira tra i 30 e 40 FPS con alcuni cali al di sotto dei 30. Su Xbox One X la risoluzione (dinamica) oscilla tra 1512p e i 1800p, con lo stesso frame rate di PS4 Pro.

Ovviamente, trattandosi di una versione beta, FromSoftware potrebbe apportare miglioramenti alla versione finale di Elden Ring.

Fonte: Digital Foundry.