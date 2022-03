Elden Ring è pieno di segreti...perfino mutande rimosse durante lo sviluppo

I giocatori di Elden Ring hanno scoperto un capo di abbigliamento che sembra essere stato tagliato durante lo sviluppo.

Deathbed Smalls è un pezzo di biancheria intima che può essere ottenuto solo tramite cheating, ma l'item ha un elenco completo di statistiche, il che implica che l'oggetto era originariamente previsto per essere incluso nel gioco.

Il personaggio che indossa l'oggetto nel gioco, Fia, indossa anche molti altri capi di abbigliamento che possono essere trovati in Elden Ring, tuttavia i Deathbed Smalls sembrano essere l'unico elemento che è stato rimosso.

Sebbene il motivo esatto per cui l'oggetto sia stato rimosso non sia noto, è probabilmente dovuto al fatto che l'oggetto è un piccolo pezzo di biancheria intima, e mentre i giochi FromSoftware sono noti per i giocatori che corrono in giro vestiti solo di stracci, questo oggetto ha connotazioni che sono leggermente fuori dal "regno" dell'abbigliamento tradizionale dei Souls.

I giochi Souls sono in genere pieni di contenuti tagliati, quindi è probabile che ci siano molti altri pezzi di armatura che non possono essere ottenuti dai giocatori, ma questo oggetto è degno di nota in quanto Fia è uno dei primi NPC che i giocatori incontrano.

I giocatori hanno persino scoperto un'area che si ritiene sia pianificata per futuri DLC. Come scoperto da Lance McDonald, utilizzando una mod per uscire dai limiti della telecamera, sembra che il gioco riceverà un'arena multiplayer.

Fonte: VGC.