Elden Ring, il producer ammette che il boss del network test era troppo difficile

FromSoftware ha riconosciuto che il combattimento contro Margit di Elden Ring è stato troppo difficile nel network test e da allora è stato ribilanciato. Parlando durante un'intervista a GamerBraves, il producer Yasuhiro Kitao ha affermato che lo studio non intendeva rendere difficili i combattimenti contro i boss per il gusto di farlo. Tuttavia, ci sono boss opzionali che metteranno alla prova la pazienza dei giocatori se vogliono una sfida estrema.

"In termini di boss non essenziali, opzionali e nascosti, ce ne sono alcuni di cui abbiamo deliberatamente aumentato la sfida per quei giocatori che vogliono cercare questo tipo di esperienza", ha spiegato Kitao. "Se ne avrete voglia, potrete cercare alcune sfide davvero difficili nascoste nel mondo".

Elden Ring ha anche aree nascoste che FromSoftware spera che le persone scoprano. Lo sviluppatore non è così preoccupato per le dimensioni della mappa poiché vuole dare ai giocatori la possibilità di esplorare il vasto mondo di gioco.

Nelle notizie correlate, secondo Kotaku, Elden Ring avrebbe una mappa quasi nove volte più grande di quanto si pensava all'inizio. Se sia vero oppure no, ai giocatori non resta che aspettare il 25 febbraio, data di uscita dell'ultima fatica di FromSoftware.

Fonte: GameRant