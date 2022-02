Elden Ring: le box art hanno rivelato le dimensioni del gioco su PS4 e PS5

Siamo tutti in attesa di carpire tutte le informazioni possibili su Elden Ring, sia di lore sia tecniche, come quella trapelata dalla box art del gioco in versione PlayStation 4 e PlayStation 5.

Le dimensioni del gioco sulle console Sony si attestano dunque su 80GB su PS5 e 60GB su PS4; è questo lo spazio che vi servirà a partire dal 25 febbraio, giorno del suo rilascio internazionale. Questa cifra comunque può sembrare a pima vista normale, visto il passaggio all'open world e conseguente arricchimento di ambienti e oggetti in scena. In realtà è tutto molto complicato e anche abbastanza arbitrario.

Dipende tutto da cosa e da quanto si decida di comprimere oltre alla ovvia pesantezza dei file dedicati a texture e shader. Probabilmente sulla versione PS5 questi elementi non presentano la compressione necessaria su PS4, dovendo essere caricate su sistemi di archiviazione molto diversi. From Software poi è abbastanza controcorrente in tal senso: basti pensare all'originale Demon's Souls e alle sue texture 4k native, su PlayStation 3!

Fonte: gamingintel.com