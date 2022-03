Elden Ring ha un pericolosissimo 'cane zombie' che uccide con un solo colpo i giocatori

I cani sono nemici popolari nei giochi di FromSoftware e Elden Ring non fa eccezione. Con un cane, tuttavia, gli sviluppatori sembrano aver esagerato un po' troppo! Stiamo parlando di un piccolo cane zombie 'Bloodhound' che può indurre un effetto di sanguinamento con il suo morso ed è attualmente in grado di infliggere oltre 11.000 danni con un solo attacco.

Il dataminer Zullie the Witch, in collaborazione con lo specialista dell'animazione Meowmaritus, ha trovato la risposta al morso particolarmente forte dei cani zombie. La colpa sembra essere un bug nelle animazioni delle piccole creature.

In Elden Ring, più creature condividono le stesse animazioni per risparmiare spazio di archiviazione. Le varie cavalcature condividono più o meno le stesse animazioni, ma le condividono anche alcuni nemici. Tuttavia, i Bloodhound sono disponibili in due taglie, una grande e una piccola. Quando si attacca, il gioco controlla se il cane grande o piccolo colpisce il giocatore e quindi calcola il danno appropriato. Questo per evitare che i giocatori vengano colpiti più volte dallo stesso attacco.

Tuttavia, nel caso dei cani zombie di piccola taglia, viene "cancellata dalla memoria" la selezione del danno appropriato. Il gioco continua a selezionare per ogni fotogramma che il personaggio del giocatore si trova nella hitbox del cane. Ciò consente all'attacco speciale del cane di colpire il giocatore più volte, infliggendo fino a 11.640 danni al secondo. In questo non viene contato il danno da sanguinamento, che sottrae anche una percentuale della salute del giocatore.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà, a questo link potete dare no sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: GameRant