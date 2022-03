Elden Ring e il curioso caso di un giocatore che ha visto un fantasma tale e quale a se stesso

I fantasmi degli altri giocatori nei Souls si vedono da più di 10 anni: una funzionalità online che permette di vedere come sono morti altri giocatori che passavano di lì prima di noi, spesso utili a identificare trappole o imboscate, e a volte anche senza che siano morti.

In Elden Ring il discorso non cambia, ma la storia di oggi è un po' più particolare: un giocatore, che ha riportato l'avvenimento nella subreddit dedicata al kolossal From Software, ha trovato un fantasma tale e quale a sé che faceva le sue stesse identiche azioni.

Più che altro, a stupire dovrebbe essere la probabilità bassissima che si verifichi una cosa simile: un altro giocatore vestito nello stesso esatto modo, con i medesimi equipaggiamenti (in un Elden Ring che dire che abbonda di equipaggiamenti è dire poco) e la stessa intuizione.

Lì per lì, pad alla mano e sperduti in una grotta, sarebbe facile pensare che una cosa simile non sia un caso, ma una sorta di trucco del gioco per farci cadere vittima di una trappola, guidarci o semplicemente distrarci. Tolto lo spaesamento iniziale, è più facile capire che sì, quello è stato solo un caso, ma tanto eclatante quanto inaspettato, che probabilmente farebbe piacere conoscere all'altro giocatore che ha partecipato inconsapevolmente alla vicenda.

