Elden Ring è stato giocato anche dalla chat di Twitch, letteralmente

Negli anni abbiamo visto le cose più incredibili quando si parla dei souls From Software, tra chi combatte bendato a banane utilizzate come pad. In questa nuova categoria dell'assurdo, troviamo anche la nuova avventura Elden Ring, giocata letteralmente dalla chat di Twitch del canale di Bruce Greene.

I've figured out a way to play Elden Ring FOREVER



- I play during the day



- Twitch Chat plays while I sleep and work out



- I'm sleeping in a tent with a bonfire



50% of proceeds go to Ukraine (UNICEF and Red Cross) pic.twitter.com/1xXyaebEmo — Bruce Greene (@brucegreene) February 28, 2022

Non è una cosa nuova: nel 2014 era stato eseguito allo stesso modo Pokémon Rosso, una sorta di esperimento democratico in cui gli utenti dovevano mettersi d'accordo per decidere la mossa da eseguire. Ma Pokémon è un gioco da ragazzi rispetto Elden Ring ma grazie a una serie di comandi eseguibili in chat, gli utenti sono riusciti a comandare l'alter ego del twitcher, mentre lui faceva una pennichella.

Tutto questo però non è stato fine a sé stesso: l'evento è stato creato per supportare enti benefici al fine di sostenere civili e rifugiati ucraini. esperienza dunque, oltre che divertente da guardare è stata anche di fondamentale importanza.

