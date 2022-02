Elden Ring ci presenta le classi del Confessore e del Samurai

Bandai Namco e lo sviluppatore FromSoftware hanno recentemente iniziato a mostrare molte delle classi di Elden Ring e ora tocca al Confessore e al Samurai.

Il Confessore è "una spia della chiesa esperta in operazioni segrete. Ugualmente abile con la spada come con gli incantesimi", mentre il Samurai è "un abile combattente della lontana Land of Reeds. Pratico con katana e archi lunghi".

Sulla base di queste descrizioni, sembra che il Confessore sarà l'ideale per i giocatori che vogliono creare un personaggio ibrido che usi sia Forza o Destrezza che Fede (la statistica che governa il potere degli incantesimi), mentre il Samurai è pensato per essere una classe incentrata sulla destrezza con armi come katane, pugnali e archi lunghi.

CONFESSOR: A church spy adept at covert operations. Equally adept with a sword as they are with their incantations.



SAMURAI: A capable fighter from the distant Land of Reeds. Handy with katana and longbows.



Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/OkdCYsGPZU — ELDEN RING (@ELDENRING) February 15, 2022

L'elenco delle classi di Elden Ring è ora diventato piuttosto ampio. Recentemente, abbiamo dato uno sguardo alle classi Bandito e Astrologo.

Elden Ring arriverà il 25 febbraio 2022 su Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 e PC.

Fonte: Windoescentral.