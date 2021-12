Elden Ring stupisce i fan! Il dettaglio legato ai piedi in una clip virale

I giochi di FromSoftware hanno sempre avuto una particolare attenzione per i dettagli e con Elden Ring, sembra che il team stia spingendo ulteriormente questo marchio di fabbrica per rendere la tecnologia ancora più avanzata, per una vera esperienza di nuova generazione.

Il modder di Dark Souls e Bloodborne, Lance McDonald all'interno della beta di Elden Ring ha notato come il gioco riporterà correttamente l'impronta delle scarpe del personaggio e non solo. Per esempio, se si cammina lungo la spiaggia durante il tramonto con le scarpe o stivali da guerriero, vedremo delle impronte nella sabbia delle nostre calzature.

Se invece vengono tolte le scarpe e si cammina a piedi nudi sulla sabbia, scopriamo che le impronte lasciate saranno proprio quelle dei nostri piedi senza appunto le calzature. Questo dettaglio è stato riportato da McDonald in una clip del gioco che potete visionare di seguito.

In Elden Ring, if you walk along the sandy beach wearing shoes, you of course leave shoeprints. But if you take off your shoes you leave bare footprints, with all your individual toesies lovingly rendered within. Thank you Miyazaki. pic.twitter.com/cDHEzUS5zi — Lance McDonald (@manfightdragon) December 1, 2021

Ancora una volta ciò fa capire quanto sia dettagliato il gioco: qualche giorno fa il modder aveva condiviso anche la clip di un mostro che si rigenerava mangiando un suo tentacolo.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.