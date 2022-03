Elden Ring, l'incredibile clip del giocatore sconfigge un boss stando seduto

L'interregno di Elden Ring è disseminato di nemici pericolosi, e di certo la fama di From Software nel creare bossfight eccezionali e difficili trova riscontro anche nell'ultima opera. Parallelamente, trovano riscontro anche i metodi di alcuni giocatori di cavarsi d'impaccio.

InfernoPlus, Youtuber che tratta principalmente i Souls, si è lanciato in questo "cheesing" (termine tecnico per indicare quando un nemico viene sconfitto facilmente, spesso utilizzando una debolezza del gioco) della Sentinella dell'Albero in quel di Sepolcride. Si tratta di un boss abbastanza impegnativo all'inizio, ma che può essere saltato e rimandato a data da destinarsi.

La clip mostra il Senzaluce controllato da InfernoPlus utilizzare dei summon, mettersi a sedere su una roccia, e lasciare che siano i guerrieri appena evocati a fare il grosso del lavoro - probabilmente dopo un potenziamento o due e una build studiata per l'occasione.

Nonostante la natura ironica del video, la cui descrizione recita "Il gioco è difficile", c'è anche chi l'ha preso sul serio pensando che l'autore si stesse solo vantando, mentre l'intento è molto meno autocelebrativo. Probabilmente non c'è una strategia simile nella guida di Elden Ring della redazione, ma c'è molto altro.

Fonte: Kotaku