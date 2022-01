Elden Ring e la collaborazione con George R.R. Martin: Brandon Sanderson di Mistborn critica la scelta

L'acclamato scrittore di fantasy e fantascienza Brandon Sanderson ha scherzato sul fatto di non essere stato scelto per scrivere l'ambientazione di Elden Ring al posto di George R.R. Martin.

Sanderson ha scritto gli ultimi tre libri della serie "La Ruota del Tempo" di Robert Jordan, in seguito alla morte dello scrittore avvenuta nel 2007. Sanderson è anche responsabile della creazione dell'universo Cosmere, che contiene sia la serie Mistborn che nelle Cronache della Folgoluce. Brandon Sanderson e Dan Wells hanno recentemente ospitato un episodio del loro podcast Intentionally Blank e durante una sezione di domande e risposte Sanderson ha parlato della sua relazione con i giochi di FromSoftware e con l'uscita di Elden Ring il prossimo mese.

"Lasciami essere sincero. FromSoftware decide di creare un gioco fantasy e di collaborare con un romanziere fantasy", ha esordito Sanderson, "e scelgono qualcuno che trascorre le sue giornate a bloggare sull'NFL piuttosto che la persona che ha giocato ai suoi giochi e ha elencato i suoi giochi tra la sua top ten costantemente nel tempo" ha dichiarato lo scrittore.

"Ma a cosa stavano pensando? Sono andati da George e hanno fatto un gioco con George, e io ho detto, George non gioca ai videogiochi. George non ne ha idea", ha aggiunto l'autore di Mistborn.

Sanderson assume chiaramente un tono scherzoso riguardo alla situazione, ma ovviamente voleva essere coinvolto nel processo di un titolo FromSoftware.

Fonte: Eurogamer