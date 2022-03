Elden Ring 'consigliato' dal wrestler Evil Uno

Elden Ring è uscito da qualche settimana ormai e le recensioni della stampa specializzata sono uscite. Tuttavia c'è qualcuno di particolare che recentemente ha consigliato di giocare al titolo di FromSoftware: il wrestler Evil Uno.

Il wrestler della AEW Evil Uno ha pronunciato il suo verdetto su Elden Ring. Durante il tag team casino battle royale match nell'episodio del 2 marzo di AEW Dynamite, Uno era alle corde e ha chiesto aiuto al wrestler rivale Brandon Cutler, che stava girando un episodio del vlog di Being the Elite. "Non ho ancora giocato a Elden Ring", grida Cutler. Evil Uno risponde "sì, è molto buono. Dovresti giocare a Elden Ring!" crollando in seguito al tappeto.

In questi giorni Elden Ring sta ricevendo tantissime mod e una di queste recentemente aggiunge anche una "modalità facile" per chi proprio non riesce a proseguire nel gioco.

Mid-Match Game Reviews With Evil Uno



Review 1 - Elden Ring pic.twitter.com/QtUqIhQyUT — EVIL UNO of DARK ORDER (@EvilUno) March 8, 2022

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà, potete sempre dare uno sguardo alla nostra guida completa.

