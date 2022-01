Elden Ring è il protagonista del prossimo numero di Game Informer!

Game Informer ha svelato chi sarà in copertina nel prossimo numero della rivista: Elden Ring. Come avvenuto per Horizon Forbidden West, prepariamoci a un profondo coverage del titolo, che vedrà un'analisi derivante dalle prime dieci ore di gioco del prodotto finito, più una corposa intervista di un'ora a Hidetaka Miyazaki.

Le diciotto pagine dedicate a Elden Ring dunque, saranno farcite di tantissimi particolari, con un percorso che parte dall'aver affrontato il primo, vero, grande boss, all'esplorazione di zone ancora non mostrate dell'open world e alcuni dungeon più piccoli. Ad accompagnare il tutto, ovviamente l'intervista al presidente From Software e papà dei souls Hidetaka Miyazaki, che è stato in grado di rivelare numerosi dettagli sulla collaborazione con George R.R. Martin, e a quanto pare, il suo amore per le zone paludose e avvelenate. Chi conosce i souls, può capire.

Per dovere di cronaca, il prossimo numero di Game Informer conterrà anche un'interessante intervista con Sam Lake su Alan Wake 2 e un coverage sulla prossima espansione di Destiny 2. È chiaro però come Elden Ring conquisti tutta l'attenzione del pubblico, contando su un approfondimento sicuramente interessante.

Fonte: Gameinformer.com