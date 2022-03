Elden Ring e il cut content: scovate animazioni inutilizzate e attacchi di Torrente

Pare che Torrente, la cavalcatura evocabile di Elden Ring, sia stato "vittima" di cut content, nella fattispecie riguardo molte animazioni che non sono state utilizzate nella versione finale del gioco, trovate invece dal dataminer e Youtuber Zullie the Witch.

Torrente poteva infatti piegarsi per brucare dell'erba o scuotersi, realisticamente per scrollarsi di dosso dell'acqua o della neve, ma le animazioni in idle non sono tutto: la cavalcatura poteva anche attaccare, con un potente calcio sferrato con le zampe posteriori, sia a comando che per conto proprio (e l'attacco funziona davvero!).

Nel Network test è stato inoltre scovato un prompt per montare in sella, il che suggerisce che Torrente poteva esistere separatamente dal giocatore (infatti nel gioco finale appare e scompare solo a seconda di quando lo chiamiamo o smontiamo), dunque doveva possedere una propria intelligenza artificiale e un comportamento.

Sapendo quanto cut content c'è di solito nelle produzioni di From Software e conoscendo l'ampiezza di Elden Ring, chissà cos'altro troveranno i dataminer. Nel frattempo, vi rimandiamo alla guida di Elden Ring scritta da Eurogamer.it.