Elden Ring e Dark Souls devono il loro sistema co-op ad un guasto alla macchina di Miyazaki

Dopo circa due settimane, i giocatori di Elden Ring conoscono qualcosa di più dell'Interregno e di ciò che nasconde. Per quanto riguarda l'aspetto frustrante, alcuni dei momenti più difficili in Elden Ring sono i suoi combattimenti contro i boss.

Sappiamo però che fortunatamente ci possono venire in aiuto altri giocatori, tramite il sistema di evocazione che, grazie alla co-op consente di avere una mano durante questi difficili combattimenti. Ma forse non tutti sanno che il sistema di evocazione è stato creato da Miyazaki dopo un accadimento particolare nella vita reale.

Hidetaka Miyazaki ha rivelato in un'intervista che l'idea per la sua versione piuttosto unica della modalità cooperativa gli è venuta mentre la sua macchina era bloccata nella neve. Senza sapere cosa fare, un gruppo di persone di passaggio si è fermato e ha aiutato Miyazaki a spingere la sua macchina fuori dalla neve. Una volta che è stato in grado di continuare, quegli estranei sono scomparsi nella notte e il director di Elden Ring non li ha più visti.

È stato questo atto casuale di gentilezza che ha dato a Miyazaki l'idea di far entrare degli estranei per aiutare i giocatori di Souls a uccidere nemici nei giochi Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls e ora Elden Ring.

