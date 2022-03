Elden Ring: dataminer scoprono il finale 'Age of Absolute' tagliato da From Software

La storia di From Software è fatta di molti cut content, una pratica non inusuale durante lo sviluppo di un videogioco ma nel team giapponese ha assunto connotati quasi apocrifi. Sono elementi presenti nei titoli "sacri" finora proposti ma tagliati di netto dal prodotto finale, forse per cambi di direzione improvvisi o per mancanza di tempo.

I dataminer sono sempre all'opera dunque, soprattutto quando c'è From Software di mezzo e ovviamente, nemmeno Elden Ring è stato risparmiato dalla spasmodica ricerca di segreti. Dal canale YouTube Garden of Eyes, capiamo che qualcosa di grosso è stato effettivamente trovato: un intero finale. Oltre ai sei disponibili (di cui tre legati ai trofei), a quanto pare, ne esisteva un settimo, chiamato Era dell'Assoluto.

Il finale è decisamente completo, con tanto di doppiaggio e cutscene, presentandosi come canonico a tutti gli effetti. Sembrerebbe in questo caso che avvenga quando ci si rifiuti di riparare l'Anello Ancestrale, con una grossa mano ad attenderci. È difficile capirci qualcosa senza contesto (già è difficile quando l'abbiamo) ma sarà un grosso elemento di discussione da qui in avanti.