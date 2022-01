Elden Ring e il design dei boss, 'George R.R. Martin resterà scioccato dalla trasformazione dei suoi personaggi'

George R.R. Martin ha nel suo curriculum un nome davvero imponente nel panorama letterario contemporaneo: Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, al cui successo ha contribuito la serie TV di HBO, Il Trono di Spade, che traspone più o meno direttamente gli eventi narrati nei libri appartenenti alla saga, e che ha consacrato Martin come uno degli scrittori di fantasy più importanti degli ultimi tempi.

I personaggi creati da Martin sono presto diventati icone capaci di entrare nella cultura pop, e l'expertise dello scrittore statunitense nel crearli è stato subito uno dei punti più interessanti e polarizzanti della scoperta di Elden Ring. Veniamo a scoprire dal director Hidetaka Miyazaki alcuni retroscena sul percorso di creazione dei personaggi scritti da Martin per la prossima opera di From Software.

Inizialmente, Martin ha pensato molti di questi personaggi come degli esseri umani: eroi mitici e personalità che, dopo gli eventi scatenanti della narrazione, sono diventati qualcosa di più vicino al concetto di "boss mostruoso". "Quando Martin ha scritto questi personaggi" comunica Miyazaki, "e quando ha scritto le loro storie, questi semidei erano molto più vicini alla loro forma originale, forse più vicini alla forma umana [...]. Dopodiché abbiamo dovuto interpretare noi e chiederci 'come sono diventati dei mostri inumani?' [...], è stato compito nostro prendere questi grandi eroi e distorcerli in qualcosa che non erano".

Cosa era, all'inizio, Margit il Presagio Implacabile?

"Credo che Martin resterà scioccato quando li vedrà. Quando li ha scritti immaginava qualcosa di un po' più umano, di più simile alle forme tradizionali di dramma umano e personaggi fantasy. Il processo di prendere questi personaggi umani, personaggi drammatici ed eroi, con le loro sfaccettature e trasformarli in mostri grotteschi... per me è stato un bel divertimento".

Il design di molti boss delle opere di From Software ha saputo stupire in moltissime situazioni, perciò è anche scontato pensare che Elden Ring proseguirà su questa lunghezza d'onda.

Fonte: Game Informer