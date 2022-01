Elden Ring nasconde misteri e dettagli nella mappa del beta test

Un gruppo di giocatori cinesi ha analizzato la mappa utilizzata nel beta test di Elden Ring per svelare alcuni segreti del gioco.

L'attesissimo gioco uscirà il prossimo mese e i fan sono ansiosi di saperne di più sul titolo targato FromSoftware.

Non includeremo alcuno spoiler della storia, ma quelli che seguono sono i dettagli dell'analisi della mappa.

I file estratti dal beta test includono una mappa delle aree di Limgrave e Weeping Peninsula con dettagli aggiuntivi. Questi includono varie rune sparse in aree chiave. Le rune inizialmente sembravano essere in un linguaggio immaginario, poiché il gioco include varie scritture usate per la loro estetica.

Tuttavia, i giocatori cinesi hanno scoperto che le rune sulla mappa sono in realtà la scrittura Yi standardizzata di Liangshan. Analizzando i nomi dei luoghi, identificando le creature sulla mappa e individuando schemi ripetuti di rune, il team si è reso conto che FromSoftware ha utilizzato l'alfabeto della scrittura Yi.

Da qui, i giocatori cinesi hanno decodificato le rune sulla mappa per scoprire suggerimenti su cosa aspettarsi nel gioco finale. Per non rovinare l'esperienza di Elden Ring, non riporteremo questi suggerimenti, poiché una parte importante dei titoli Soulsborne è scoprire la lore nascosta.

Fonte: Eurogamer.net.