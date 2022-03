Elden Ring in versione digitale domina in UK e ferma in seconda posizione Gran Turismo 7

Elden Ring è stato il gioco in digitale più venduto nel Regno Unito per la seconda settimana consecutiva, secondo le ultime classifiche GSD. Rispetto all'impressionante lancio della scorsa settimana, le vendite digitali di Elden Ring sono diminuite del 56%, un ottimo risultato per un gioco di questo tipo nella sua seconda settimana.

Complessivamente, i dati digitali e fisici combinati affermano che le vendite di Elden Ring sono diminuite del 61% su base settimanale. Il 42% delle vendite è stato effettuato su piattaforme PlayStation, il 32% su Xbox e il 26% su PC.

Ciò significa che il gioco per PS4 e PS5, Gran Turismo 7, ha dovuto accontentarsi del secondo posto nella sua settimana di debutto. Il 57% delle vendite del sequel di corse è arrivato come download digitale. Rispetto al lancio digitale di Gran Turismo Sport del 2017, le vendite sono aumentate del 185%, il che mostra l'aumento del mercato dei download negli ultimi cinque anni.

Combinando vendite digitali e fisiche, i dati GSD mostrano che il 78% delle vendite di Gran Turismo 7 riguardava la versione PS5. È il terzo più grande lancio dell'anno per PS5 dietro Elden Ring e Horizon Forbidden West.

Nintendo non condivide i dati digitali, e quindi Triangle Strategy non è presente nelle classifiche di download. Il gioco ha raggiunto il numero 7 nelle classifiche "in scatola" di GfK.

Ecco la Digital Top Ten di GSD (settimana terminata il 5 marzo):

Elden Ring (Bandai Namco) Gran Turismo 7 (Sony) FIFA 22 (EA) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Horizon Forbidden West (Sony) Star Wars Battlefront 2 (EA) Horizon Zeron Dawn (Sony) Batman Arkham Collection (Warner Bros) F1 2021 (EA)

Tutti i segreti e i trucchi di Elden Ring li potete trovare nella nostra guida.

Fonte: Gamesindustry.biz.