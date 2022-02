Elden Ring: le dimensioni della patch al day one svelate da un leak

Mancano ancora dieci giorni all'arrivo di Elden Ring, ma tutto è quasi pronto. Bandai Namco sta pubblicando a cadenza regolare nuove informazioni sulle classi che i giocatori avranno a disposizione e inedite immagini sono state condivise proprio pochissimi giorni fa.

Ora, attraverso l'account Twitter PlayStation Game Size, veniamo a conoscenza anche delle dimensioni della patch che i giocatori dovranno scaricare al day one. E' prassi comune ormai che i giochi di prossima uscita ottengano una patch proprio al giorno del loro lancio, in modo da correggere eventuali problemi e bug e a quanto pare Elden Ring non è da meno.

Secondo un nuovo aggiornamento disponibile per adesso solo in territorio giapponese, le dimensioni di Elden Ring ora si attestano intorno ai 44,928 GB, con una patch al day one delle dimensioni di circa 8 GB per PlayStation 5.

? Elden Ring Version 01.001.000 Released. (Only JP Version For Now)



? New Download Size : 44.928 GB



? Update Size Around 8 GB For PS4



? #ELDENRING pic.twitter.com/OAKuLRxuqp — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 14, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come sempre queste sono stime, perciò le dimensioni della patch al day one potrebbero variare, soprattutto tra piattaforme diverse. Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.