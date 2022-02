Elden Ring comincia ad aggiornarsi, disponibile la patch 1.02.1 su PC e PS5

I problemi di Elden Ring si sono visti e se ne è anche parlato molto, ma finalmente si cominciano a vedere i primi cambiamenti con le prime patch. La patch 1.02.1 pubblicata su PC e PS5 va a "mettere una toppa" ad entrambe le versioni.

Su PC, di gran lunga la piattaforma con più problemi di ottimizzazione, dovrebbero essere migliorate le problematiche legate all'avvio per via dell'Easy Anti-Cheat e quando si sta utilizzando un mouse, e vengono ridotti anche il numero di file richiesti quando si carica un'altra area di gioco. Non ci sono indicazioni su migliorie alle performance.

Su PS5, è stato risolto un bug che causava crash inaspettati. La stessa pace non è arrivata su Xbox, dunque c'è ancora un divario abbastanza largo fra le versioni delle console Sony e quelle Xbox.

Naturalmente, il divario più grosso è quello con la versione PC, come giustamente analizzato da Digital Foundry, che ha riscontrato enormi problemi e ha semplicemente sconsigliato l'acquisto di Elden Ring su tale piattaforma.

Fonte: Gamingbolt