Elden Ring ora ha il suo divertentissimo Honest Trailer

Honest Game Trailers è una serie YouTube inizialmente concepita come una propaggine di Honest Trailers e serve a fornire contenuti comici divertenti e informativi sugli ultimi videogiochi. Il formato della serie è imperniato sulla parodia di ciò che alcuni potrebbero percepire come la natura eccessivamente drammatica ed "epica" dei trailer di film e giochi.

Attraverso questa formula, Honest Game Trailers mette in evidenza le peculiarità, i punti di forza e le carenze dei suoi soggetti. Pertanto, considerando la sorprendente popolarità di un certo gioco, il canale è stato inondato di richieste per creare il trailer di Elden Ring. Ebbene, eccoci qua, il trailer è uscito ed è tutto da vedere.

Honest Game Trailer ha pubblicato il trailer di Elden Ring che lo elogia per la sua complessa trama fantasy, la famigerata difficoltà, la presentazione e altro ancora. Il video ha anche preso in giro il magico destriero che i giocatori usano per attraversare l'Interregno. Quando si toccano le sfide del gioco e la tendenza dei suoi giocatori a evitarle, il trailer dice che la fuga è "molto più facile" con il nostro destriero. Eccovelo di seguito.

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile su PC e console: se avete difficoltà a destreggiarvi nell'Interregno, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.