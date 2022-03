Elden Ring: di cosa tratteranno gli ipotetici DLC?

Lo straordinario successo di Elden Ring, che ha annichilito le proiezioni di vendita superando i 10 milioni di copie vendute nell'arco di due settimane (inizialmente ne erano state previste 4 milioni) non accenna a frenare la sua corsa, e numerosi utenti hanno iniziato a chiedersi se FromSoftware e Bandai Namco abbiano intenzione di realizzare DLC, cosa che hanno già fatto per gran parte dei videogiochi "soulsborne".

Dark Souls ebbe infatti Artorias of the Abyss, che era per lo più composto da cut-content, mentre i successivi capitoli della saga ricevettero sostanziose iniezioni di contenuti. Anche Bloodborne ottenne presto The Old Hunters, un'espansione volta ad alzare il sipario su numerosi elementi della lore.

Proprio per questa ragione, nel corso dell'analisi della lore di Elden Ring il nostro Lorenzo Mancosu ha toccato alcuni dei punti oscuri del titolo che farebbero pensare alla volontà di Hidetaka Miyazaki di rimpinguare l'elemento narrativo attraverso contenuti che alzino il sipario su eventi passati dell'Interregno, proprio come successo attraverso i sopracitati Artorias of the Abyss e The Old Hunters.

Secondo quanto affermato nell'analisi della lore, che potete leggere per intero cliccando su questo link, "sarebbe oltremodo importante poter far luce su determinati momenti del passato dell'interregno, per dare una risposta ai pochi quesiti - e un aspetto ai pochi personaggi - che ci sono stati posti di fronte senza che venisse offerta una risposta univoca e coerente."

Nello specifico, le speculazioni riguardo DLC e contenuti aggiuntivi riguardano:

Il personaggio di Miquella dal momento che "l'arena contenente il suo bozzolo è oltremodo simile al 'cancello' di un contenuto aggiuntivo privo di interazioni, e soprattutto la vicenda dell'empireo non è conclusa, essendo ancora vivo seppur in stasi".

dal momento che "l'arena contenente il suo bozzolo è oltremodo simile al 'cancello' di un contenuto aggiuntivo privo di interazioni, e soprattutto la vicenda dell'empireo non è conclusa, essendo ancora vivo seppur in stasi". La Marcescenza Scarlatta e lo Spadaccino Cieco , una leggenda di cui si parla nelle descrizioni di diverse armi e di molti talismani "che lega il misterioso spadaccino, la divinità esterna della Marcescenza Scarlatta e il personaggio di Malenia, senza che siano fornite ulteriori spiegazioni".

, una leggenda di cui si parla nelle descrizioni di diverse armi e di molti talismani "che lega il misterioso spadaccino, la divinità esterna della Marcescenza Scarlatta e il personaggio di Malenia, senza che siano fornite ulteriori spiegazioni". La Notte dei Neri Coltelli , "il segmento di trama più nebuloso di tutto Elden Ring che richiede a gran voce maggiori spiegazioni, specialmente per ciò che concerne il ruolo di Marika e soprattutto le ragioni dietro l'assassinio di Godwyn".

, "il segmento di trama più nebuloso di tutto Elden Ring che richiede a gran voce maggiori spiegazioni, specialmente per ciò che concerne il ruolo di Marika e soprattutto le ragioni dietro l'assassinio di Godwyn". La Regina dagli Occhi Crepuscolari e la Morte Fatidica, elementi di trama "che vengono spesso citati, al punto da rendere quasi ovvio che questo personaggio coincida con Melina, ma sui quali non viene fornito abbastanza contesto da permettere di sostenere qualsiasi teoria che non riguardi l'identità di Melina"

Vi ricordiamo che se volete leggere la spiegazione completa della trama e la guida alla lore potete consultare la pagina dedicata, in cui sono raccolti tutti i fatti e le teorie riguardo l'Interregno.

Vi farebbe piacere ricevere contenuti aggiuntivi per Elden Ring? E se sì, cosa vi piacerebbe che trattassero?