Elden Ring continua a dominare la classifica dei videogiochi più venduti su Steam

Un'altra settimana è giunta al termine ed Elden Ring continua ad essere ben saldo in prima posizione nella classifica di vendita di Steam. Il gioco, uscito poco più di un mese fa, domina ancora sulla piattaforma di Valve.

Bene anche Steam Deck, che si aggiudica la seconda posizione, segno che i preordini del PC portatile di Valve continua ad essere uno degli oggetti più desiderati dai giocatori. In terza posizione troviamo invece il GOTY dei The Game Awards 2021, ovvero It takes Two.

Anche Ghostwire Tokyo, titolo uscito recentemente di Tango Gameworks, su Steam ha registrato un grande successo: il nuovo gioco per PC e PlayStation 5 ha infatti superato i giocatori attivi di The Evil Within 1 e 2 con un picco di quasi 14.000 utenti. Non solo, ma nella classifica di vendita Steam si attesta al quarto posto.

Qui di seguito potete dare uno sguardo alla Top10 per gentile concessione di SteamDB.

Elden Ring Steam Deck It Takes Two Ghostwire Tokyo Valve Index VR Core Keeper Dread Hunger Ghostwire Tokyo (preorder) Red Dead Redemption 2 LEGO Star Wars - La Saga degli Skywalker (preorder)

Fonte: SteamDB