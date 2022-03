Elden Ring in Dreams: un artista dà vita a una riproduzione incredibile

L'estetica di Elden Ring ha catturato molti giocatori, e tra questi anche Martin Nebelong, un artista danese che lavora presso Media Molecule, la software house che ha dato forma a Dreams.

Ed è proprio su Dreams che l'artista ha deciso di riprodurre uno degli scenari del kolossal From Software. A nostra disposizione è stato creato appositamente un timelapse della creazione, visionabile in calce alla notizia.

Ha un che di rilassante e di appassionante vedere come l'artista sia riuscito a infondere vita nella creazione: il modellamento degli asset e in particolare il posizionamento e il movimento della nebbia sul fondale sono una gioia per la vista. Chiaro, si tratta di una sola immagine, ma conoscendo le capacità del gioco per fare giochi di Media Molecule ci si può aspettare anche approfondimenti in salsa ludica, presto o tardi, e chissà che non ci pensi proprio questo stesso artista.

Sul canale Youtube di Martin Nebelong, infatti, potrete trovare anche numerosi consigli per dare un ottimo tono alle vostre creazioni su Dreams. E a proposito di consigli, c'è una guida di Elden Ring fatta da Eurogamer.it per scoprire ogni segreto dell'Interregno.

