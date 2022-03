Elden Ring contiene un easter egg dedicato a 'Il Trono di Spade'

Elden Ring è uscito da qualche giorno ed i fan possono finalmente immergersi nel nuovissimo mondo fantasy oscuro creato da FromSoftware, lo studio che ci ha portato giochi come Dark Souls e Bloodborne.

Come sappiamo, George R.R. Martin, colui che ha scritto "Le Cronache del Ghiaccio e Del Fuoco" ha contribuito nella creazione del vasto mondo di gioco. Poteva quindi mancare un easter egg dedicato proprio a Il Trono di Spade? Ovviamente no. Siccome ci stiamo addentrando nel mondo degli spoiler, non proseguite oltre se non volete rovinarvi la sorpresa.

Il "Grafted Blade Greatsword" in inglese è uno spadone molto particolare: per ottenerlo è necessario entrare in un luogo chiamato Castle Morne e combattere contro un boss piuttosto feroce. Ma cos'ha di speciale quest'arma? Se si dà uno sguardo al suo design si nota come questo spadone sia composto da più lame, un chiaro riferimento appunto al Trono di Spade.

Senza dubbio è un bellissimo modo per rendere un piccolo tributo all'iconico scrittore e alla sua saga, non trovate?

Fonte: Polygon