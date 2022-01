Elden Ring e la curiosa disavventura di EBGames, costretto a eliminare tutti gli stand promozionali

Stando a quanto condiviso da Lance McDonald su Twitter, il rivenditore della Nuova Zelanda EBGames è stato costretto a eliminare gli stand promozionali di Elden Ring.

La catena ha ricevuto l'ordine di rimuovere gli stand da Bandai Namco, ma come mai si è arrivati a questa decisione?

Ebbene, la risposta è abbastanza semplice. Sugli stand del rivenditore compariva il nome del creatore del gioco, Hidetaka Miyazaki, scritto in modo sbagliato.

Nel tweet di Lance McDonald, sono visibili gli stand promozionali della catena con sopra scritto "un nuovo mondo creato da Hidetaki Miyazaka e da Geoge R.R. Martin". Il rivenditore non si è accorto che "Hidetaki Miyazaka" è il nome del creatore di Elden Ring scritto in modo errato.

EBGames stores in New Zealand today were told to return / destroy their Elden Ring marketing standees because Hidetaka Miyazaki's name was incorrectly spelled "Miyazaka" at the top. pic.twitter.com/r0mmjRVPCu — Lance McDonald (@manfightdragon) January 17, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Anche se questi stand sono "sbagliati" e dovranno essere eliminati, probabilmente diventeranno un pezzo da collezione e non sarebbe sorprendente vederli in vendita su siti come eBay.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Elden Ring verrà lanciato il 25 febbraio 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Twitter.