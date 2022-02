Elden Ring elogiato nelle prime recensioni della stampa specializzata internazionale

Elden Ring, il nuovo attesissimo progetto di FromSoftware, è stato annunciato nell'estate del 2019. Ma tutta questa attesa è, finalmente, quasi finita, poiché mancano solo un paio di giorni al grande lancio.

Elden Ring è presentato come un gioco che si basa sull'eredità dello studio di creare mondi intriganti, combattimenti eccitanti e stimolanti e uno stile di narrazione che richiede di prestare attenzione a ogni piccolo dettaglio che si incontra. In sostanza il gioco perfeziona molto di ciò che i giocatori di Dark Souls conoscono, ospitato però in un mondo aperto.

Che cosa ne pensa quindi la stampa specializzata di Elden Ring? Su Metacritic i voti sono praticamente tutti positivi e la valutazione media si attesta, nel momento in cui stiamo scrivendo, sulla media incredibile di 98, con 27 recensioni.

Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcune di queste recensioni tra cui la nostra:

Fonte: Metacritic