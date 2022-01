Elden Ring potrà essere completato più facilmente, parola di Hidetaka Miyazaki

Elden Ring si avvicina sempre di più e per l'occasione sulle pagine di PlayStation Blog è stata pubblicata un'interessante intervista al director di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki.

Durante l'intervista sono stati toccati diversi punti, tra cui la difficoltà in Elden Ring. Sappiamo che nei precedenti giochi FromSoftware, la difficoltà era quella che caratterizzava i vari Dark Souls, con diversi giocatori che trovavano problematico continuare nel gioco. Tuttavia per quanto riguarda Elden Ring non sarà così, stando alle parole di Miyazaki.

"Non abbiamo cercato di ridurre deliberatamente la difficoltà di Elden Ring, ma credo che molti più giocatori riusciranno a finirlo. Come già detto, la libertà concessa ai giocatori di esplorare il mondo di gioco e scegliere quando affrontare ogni sfida sono elementi che permetteranno a tutti di vivere questa avventura a un ritmo meno frenetico. Inoltre, non è un gioco incentrato unicamente sull'azione pura. I giocatori avranno più scelte a propria disposizione per quanto riguarda, per esempio, i boss all'esterno dei dungeon, o come utilizzare la furtività in diverse situazioni di gioco. Abbiamo anche reso decisamente più accessibile la modalità multigiocatore. Speriamo che ai giocatori piaccia questa idea di accettare l'aiuto altrui. Pensiamo che molti più giocatori riusciranno a finire il gioco grazie a questo".

Vi ricordiamo che Elden Ring è atteso per il 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: PlayStation Blog