Elden Ring è entrato in fase gold. Nuovo video dal Taipei Game Show 2022

Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un nuovo video in anteprima per Elden Ring, per il Taipei Game Show 2022. Vede il produttore Yasuhiro Kitao parlare del design generale del gioco, dal mondo aperto e la varietà di dungeon alla libertà di personalizzazione per i giocatori.

Non solo, ma a quanto viene detto la produzione del gioco è entrata in fase gold: "Lo sviluppo procede senza intoppi", ha affermato Kitao nel video. "L'uscita di Elden Ring era originariamente prevista per gennaio di quest'anno, ed è stata posticipata una volta a febbraio. Ma ora assicuriamo che il titolo sarà pronto per la vendita il 25 febbraio. La versione finale è già stata inviata e, in questo momento, il team sta lavorando a una patch del day one per assicurarsi che tutto nel gioco sia a posto".

Nel video viene mostrato che i giocatori possono andare praticamente ovunque nell'Interregno e, insieme a dungeon più piccoli, ci sono Legacy Dungeon più grandi (come Stormveil Castle) dove bisogna combattere contro boss. Le abilità non sono più legate alle armi, quindi è possibile avere un personaggio che, come si vede nel video, può utilizzare gli incantesimi e poi passare al combattimento con l'arco. Di seguito potete dare uno sguardo alla presentazione.

Elden Ring uscirà il 25 febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. A questo link potete dare uno sguardo ad alcuni video dalla versione beta che mostrano diversi set di armature.

Fonte: Gematsu