Elden Ring finito in 2,5 ore senza morire è l'impressionante impresa di uno speedrunner

Elden Ring è stato lanciato una settimana e mezzo fa e da allora in molti lo hanno giocato. Tuttavia uno tra questi ha registrato una vera e incredibile impresa: mentre il resto dei giocatori era impegnato a macinare rune, venire distrutto dai boss o urlare nel vuoto sfogandosi sui social, lo YouTuber Niko Bellic ha cercato il percorso più veloce possibile attraverso l'Interregno ed è riuscito ad arrivare dall'inizio ai crediti di Elden Ring in appena due ore e mezza.

In pratica, nel tempo impiegato dalla maggior parte delle persone per creare il personaggio, o nel migliore dei casi ricominciare da capo, Niko Bellic ha completato Elden Ring. Non solo è riuscito a completarlo in un tempo incredibilmente breve, ma è riuscito a farlo senza morire. Non si è trattato di combattere più e più volte lo stesso boss, o di non perdere rune dopo essere stato attaccato, ma solo una corsa dall'inizio alla fine.

Per quanto riguarda il modo in cui esattamente lo YouTuber è riuscito a realizzare un'impresa così incredibile, è possibile verificarlo nel video qui di seguito. I trucchi dello speedrunner sono tutti condivisi nero su bianco.

Come nel caso di qualsiasi gioco Souls, ora che è sul mercato da un paio di settimane, o quasi, può iniziare lo speedrunning. È qui che risiede il vero divertimento per molti giocatori ed è probabilmente lecito ritenere che Niko Bellic sia l'attuale detentore del record mondiale.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà potete sempre consultare la nostra guida completa.

Fonte: Eurogamer