Elden Ring: per FromSoftware l'alto grado di sfida è parte dell''identità' dello studio

Hidetaka Miyazaki ha affermato che la sfida nei giochi di From Software "non è qualcosa che [lo studio è] disposto ad abbandonare", anche se lui stesso "muore molto" nei giochi del suo team.

"Cerchiamo sempre di migliorare, ma, in particolare nei nostri giochi, la difficoltà è ciò che dà significato all'esperienza", ha detto Miyazaki a New Yorker. "Quindi non è qualcosa che siamo disposti ad abbandonare al momento. È la nostra identità".

"Non sono mai stato un giocatore molto abile", ha rivelato Miyazaki. "Muoio molto. Quindi, nel mio lavoro, voglio rispondere alla domanda: se la morte deve essere qualcosa di più di un segno di fallimento, come posso darle un significato? Come rendere piacevole la morte?"

"Mi dispiace per coloro che pensano ci sia troppa difficoltà nei miei giochi", ha aggiunto Miyazaki. "Voglio solo che quanti più giocatori possibile provino la gioia che deriva dal superare le difficoltà".

In altre notizie, Bandai Namco ha riconosciuto vari problemi di prestazioni con il gioco, e in particolare su PC. Come riportato da Eurogamer.net, Elden Ring ha attualmente una valutazione "mista" su Steam nonostante il plauso della critica. Molte recensioni negative evidenziano i problemi su PC.

Fonte: Eurogamer.net.