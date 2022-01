Elden Ring in un nuovo video gameplay pieno di azione a Castello di Grantempesta

Elden Ring arriverà il 25 febbraio, data segnata in rosso sul calendario come fosse un giorno di festa. Ed effettivamente per molti lo sarà, dopo aver atteso per anni qualunque tipo di novità appartenente al nuovo lavoro di Hidetaka Miyazaki, accompagnato per l'occasione da George R.R. Martin che ne ha curato il setting.

I video su Elden Ring forse adesso sono fin troppi, con il rischio di rovinare la sorpresa ai fan, e questo video non fa eccezione. Pubblicato dal canale YouTube ER-SA, il titolo del video "Elden Ring is a Battle Royal game" è volutamente scherzoso, visto quanto accade al Castello di Grantempesta.

Il giocatore infatti, si ritroverà ad affrontare allo stesso tempo numerosi nemici, tra cui cani, arcieri, un gigante armato di spadone e una creatura che sembra uscita direttamente da Bloodborne. In questi casi, la "Tecnica Segreta della Fuga" può venire in aiuto, ma con un po' d'astuzia, è possibile salvarsi la pelle. Insomma, anche in Elden Ring ci sarà da sudare.